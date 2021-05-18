Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Korona vaka haritası
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllerde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı... Haftalık verilere göre Erzurum, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu

SON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Korona vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllerde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı...

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı...

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

EN VAKA ÇOK GÖRÜLEN 4 İL

Haftalık verilere göre Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid -19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

VAKALARIN AZALDIĞI İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

18 Mayıs illere göre son korona haritası: En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde?
SAĞLIKİllere göre korona haritası
18 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşı takviminde son durum
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Yoğun bakım çalışanlarından "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı
SAĞLIK"Tedbiri elden bırakmayın" uyarısı
"KKKA aşısı, koronavirüs nedeniyle ikinci planda kaldı" - Haberler
SAĞLIK"KKKA aşısı, koronavirüs nedeniyle ikinci planda ...
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Giren çıkmıyor! İşimiz halen çok zor - Haberler
SAĞLIKTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Giren çıkmıyor! ...
Alarmınızı kurun! Erken kalkmanın obez kişilere faydası açıklandı - Haberler
SAĞLIKErken kalkmanın obez kişilere faydası açıklandı
Son dakika haberi! Bakan Koca: Çin'den 10 milyon doz aşı gelecek - Haberler
SAĞLIKBakan Koca'dan aşı müjdesi!
MÜJDE! Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı! O grupta vaka oranı yarı yarıya düştü! - Haberler
SAĞLIKO grupta vaka oranı yarı yarıya düştü!
Akrep ve yılan ısırığında sakın bunları yapmayın! - Haberler
SAĞLIKAkrep ve yılan ısırığında sakın bunları yapmayın!