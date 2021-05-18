Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllerde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı...

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı...

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

EN VAKA ÇOK GÖRÜLEN 4 İL

Haftalık verilere göre Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid -19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

VAKALARIN AZALDIĞI İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

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