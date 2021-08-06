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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi" açıklamasında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

BAKAN KOCA: YALOVA ARTIK MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "YALOVA, %75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Covid-19 Risk Haritamızda Yalova artık MAVİ" ifadelerini kullandı.

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