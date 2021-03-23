Bakan Koca, vaka artışı olan illerin yöneticileriyle görüştü 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

DHA'nın haberine göre; Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.