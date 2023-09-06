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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı

        Diyarbakır'da damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı

        Diyarbakır'da düğün salonunda damada silahlı saldırı düzenlendi. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan saldırıda damat ile seken kurşunların isabet ettiği bir çocuk yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalarken, ağır yaralanan damadın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 06:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 06:01
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        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
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        Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı.

        AA'nın haberine göre, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda damat Ahmet E, gelin ile salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda, damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DAMAT AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan damat, yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Damadın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına alındı.

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        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Diyarbakır'da damadın silahlı saldırıya uğrama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtindeki bir düğün salonunda, damat Ahmet E'nin gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğrama anı, davetlilerden birinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, kına gecesi için damatla gelinin salona girişleri sırasında bir kişinin, arkasından silahla ateş ettiği damadın yere düştüğü ve çevredekilerin kaçıştığı görülüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Diyarbakır
        #Kayapınar
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