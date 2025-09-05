Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli personel alımlarında ikinci etaba hazırlanıyor. İlk aşamada göreve başlayan 19 bin sağlık çalışanının ardından bu kez 18 bin kişilik yeni kontenjan açılacak. Hemşireden tıbbi sekretere, diyetisyenden büro personeline kadar birçok branşı kapsayacak alımlar için süreç, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı, binlerce adayın merakla beklediği ikinci etap personel alımı için düğmeye bastı. Mayıs ayında 19 bin sağlık çalışanının göreve başlamasıyla tamamlanan ilk aşamanın ardından, şimdi gözler açılacak 18 bin yeni kadroya çevrildi. Başvuru takvimi ve il bazlı kadro dağılımı ise ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile kesinlik kazanacak. İşte güncel bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658