        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hekim dışı 37 bin yeni personel alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sürece ilişkin, Ağustos ve Eylül aylarında personel alımının 2. etabının yapılacağını duyurmuştu. Peki, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Giriş: 20.08.2025 - 22:46 Güncelleme: 20.08.2025 - 22:46
        1

        Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Sağlık bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihlerini ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?" İşte detaylar...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül ayında yayımlanması bekleniyor.

        ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları kadro branş dağılımı ve diğer detaylar belli olacak.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        5

        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

