Sağlık bakanlığı 18 bin personel ataması: Sağlık Bakanlığı'na ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak? Sağlık bakanlığı 2025 atama takvimi
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 37 bin personel alımında ilk etapta 19 bin sağlık çalışanı göreve başladı. Gözler şimdi 18 bin kişilik ikinci etap atama sürecine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımları ne zaman yapılacak? İşte sürece dair güncel gelişmeler…
Sağlık Bakanlığı 37 bin sağlık personeli alımının ikinci aşaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk etapta binlerce kişi atanarak görevine başlarken, geriye kalan 18 bin kadro için tarih merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı son açıklamalarla sürecin takvimi netleşmeye başladı. İşte detaylar!
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ATAMASI: İKİNCİ ETAP NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin kişilik istihdam planının ilk aşaması tamamlandı. Mayıs ayında 19 bin sağlık çalışanı göreve başlarken, geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için gözler ikinci etap atamalara çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu’nun son açıklamalarıyla sürece dair takvim netleşmeye başladı.
Türkiye genelinde sağlık alanındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 37 bin personel alımı süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşti. Şimdi ise sırada, 18 bin kişilik ikinci atama süreci var.
İKİNCİ ETAP SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, ikinci etap alımlara ilişkin olarak,
“Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım sürecini başlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Böylece binlerce adayın merak ettiği takvim netleşmiş oldu. Ekim ayında yayımlanacak ilanla birlikte tercih dönemi başlayacak ve süreç ÖSYM üzerinden yürütülecek.
TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap 18 bin personel ataması için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Resmi duyuruların önümüzdeki günlerde ÖSYM ve Bakanlık tarafından paylaşılması bekleniyor.