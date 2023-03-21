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Bakan Koca'dan kritik açıklama! Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 1. etap personel alımını 42 bin 500 personel ile 2022 Aralık ayında gerçekleştirmesinin ardından gözler 2. etap personel alım tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı son dakika duyurusu ile Sağlık Bakanlığı 2. etap başvurularının başlayacağı duyurdu. Bu kapsamda personel alımı başvuru ve tercih kılavuzlarının yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri ve kadro-branş dağılımı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan kritik açıklama!

    Atama bekleyen sağlıkçılar tarafından merakla beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci personel alımına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir." ifadelerini kullandı. Yapılanan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı 2. etap başvurularının başlayacağı ve başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?" İşte ayrıntılar...
  • Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan kritik açıklama!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.
  • Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan kritik açıklama!

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
  • Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan kritik açıklama!

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.
  • Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan kritik açıklama!

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
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