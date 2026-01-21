Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı yapacağını duyurması, sağlık sektöründe istihdam bekleyen adaylar arasında büyük heyecan yarattı. Kadro dağılımı ve başvuru şartlarının netleşmesinin ardından, binlerce kişi başvuruların ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
Kamuda görev almak isteyen sağlık çalışanlarının merakla beklediği 26 bin 673 kişilik personel alımı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı’nın istihdam planı kapsamında alım yapılacak kadroların açıklanmasıyla birlikte, adayların odağı başvuru takvimi ve başvuru detaylarına çevrildi. Detaylar haberimizde...
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.