        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 kişilik personel alımıyla sağlık teşkilatını güçlendirmeye hazırlanıyor. Yapılacak istihdamların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi birçok farklı birimde görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık hizmetlerinde personel açığını azaltması ve hizmet kalitesini artırması beklenen bu süreçte, adaylar başvuru takvimi ile kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar…

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında toplam 26 bin 673 sağlık çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Yeni istihdamların; hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi birçok farklı birimde değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alımlarla birlikte gözler başvuru süreci ve kadro dağılımına çevrildi. Adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte branş kontenjanları ve başvuru şartlarının netleşmesini bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMINDA SON GELİŞMELER

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

        İstihdam kapsamında acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personeller kadrolara alınacak. Alımlar ile birlikte, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
