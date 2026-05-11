Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 kişilik personel alımıyla sağlık teşkilatını güçlendirmeye hazırlanıyor. Yapılacak istihdamların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi birçok farklı birimde görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık hizmetlerinde personel açığını azaltması ve hizmet kalitesini artırması beklenen bu süreçte, adaylar başvuru takvimi ile kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMINDA SON GELİŞMELER
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.
İstihdam kapsamında acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personeller kadrolara alınacak. Alımlar ile birlikte, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?
İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1