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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı belli mi?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alacak! Başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı belli mi?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, özel-genel şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kılavuz yayınlandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:49
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        Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı yapacak. 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarıyla iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık bünyesine bu yıl içerisinde 37 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, özel-genel şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci hakkında detaylar…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

        14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

        Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

        Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.

        Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.

        Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

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        36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

        Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu.

        Açıklamada bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 uzman tabip alınacağı belirtilmişti.

        İstihdam edilecek personelden 1'inin acil sağlık hizmetlerinde, 7'sinin ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'inin sağlık evlerinde, 35 bin 984'ünün ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacağı kaydedilmişti.

        Ancak Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de henüz duyurulmadı.

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