Mehmet Kılıç mehmetk@haberturk.com

28-29 Mart Tarihlerinde yapılması planlanan kurultay koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Kurultay için geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'ndan resmi yazı istendi. Pazartesi günü gerçekleştirilen MYK'da kurultayıın 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Gazetelere de ilan verildi. Kurultay 25-26 Temmuz'da Bilkent Üniversitesi'nde açık alanda yapılacak.

1,5 METRE MESAFE, MASKE VE TEMAS UYARISI

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre ilanın verdilği gün Sağlık Bakanlığından da kurultayın yapılabileceğine dair resmi yazı geldi. o yazıda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan kurallar hatırlatıldı. Kişiler arası 1 buçuk metre mesafe katılımcıların maske takması ve temastan kaçınma uyarısı da yapıldı.

Seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi ikinci gününde ise, Parti Meclisi üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.