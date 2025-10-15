Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve hastane klinik destek elemanı kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları hang tarihte açıklanacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Klinik destek elemanı, temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak alım için kura yeri, tarihi, saati, kura sonuçları ile asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.
Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri başladı. İlk olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hakkında Bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detayların Ekim ayı içinde duyurulması bekleniyor. Kura takvimine ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kuranın ardından asil ve yedek adaylar belli olacak ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda kura ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmişti:
''İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.''
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
1948 temizlik görevlisi,
572 silahsız güvenlik görevlisi,
244 hastane klinik destek elemanı