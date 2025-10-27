Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden alınan başvurularla tamamlandı. Kura çekimi, tüm işçi alımlarında olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, adaylar süreci hem online hem de gerektiğinde canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Giriş: 27.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:51
        1

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları sona erdi. Şimdi sıra kura çekimi takviminde. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

        İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

        3

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.

        Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

        Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

        4

        Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.

