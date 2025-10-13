Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvuruları için verilen sürenin sonuna gelindi. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve hastane klinik destek elemanı kadrolarına toplam 2764 işçi alımı başvuruları, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü sona erecek. İşe alınacak sürekli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı 2 bin 247 sürekli işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de sona eriyor. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve hastane klinik destek elemanı branşlarına yapılacak alım için başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. 1948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Bu sebeple kura çekimi tarihi, saati ve yeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki başvuru, öğrenim durumu ve özel şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
1948 temizlik görevlisi,
572 silahsız güvenlik görevlisi,
244 hastane klinik destek elemanı
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda kura ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
''İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.''