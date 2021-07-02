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Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine teşvik - Haberler
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Sağlık Bakanlığından aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak

Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine teşvik - Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine teşvik
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AA

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Covid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

EK ÖDEME KARARA BAĞLANDI

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Covid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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