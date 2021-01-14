İşte aşıda öncelikli meslek grupları! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısı uygulanacak kişilerin listesini açıkladı. Covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinde COVID-19 aşısı uygulanacak kişileri açıkladı. Aşılanacak kişilerin listelendiği sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" denildi.

Buna göre işte aşı yapılacak kişiler...

Covid-19 aşısı uygulanacak kişiler