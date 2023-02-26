Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadeleri ile 85 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından arama motorlarında araştırılan, “Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı, ne zaman, hangi gün yapılacak? Kadro branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.