Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığına 26 bin 673 atama ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların önemli bir kısmı uzman hekimlere ayrılırken, bunun yanında tabip, hemşire, ebe ve çeşitli sağlık teknikeri pozisyonları için de istihdam planlanıyor. Peki, söz konusu kadroların detaylı dağılımı paylaşılmış mı ve başvurular hangi tarihte başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanı istihdam edecek. Kadroların büyük kısmı uzman hekimlere ayrılırken, bunun yanında 3.652 tabip ve çeşitli branşlardan sağlık personeli de atanacak. Peki, detaylar belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.