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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Branş dağılımı ve kadroları

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunu açıklayınca detaylar belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı branş dağılımı ve kadro bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:09
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        Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ilanı yayınlandı. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdamı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Ancak başvuru kılavuzunun mayıs ayı içinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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