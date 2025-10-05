SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli oldu.

15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.