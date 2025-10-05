Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2025/5 tercih sonuçları bekleniyor!

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvuru süreci için son günlere girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna göre, 29 Eylül'de başlayan başvurular 6 Ekim'de sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrası erişime açılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. ÖSYM’nin yayımladığı KPSS-2025/5 tercih kılavuzuna göre, söz konusu alım için tercih işlemleri 6 Ekim’de sona erecek. Tercih listelerini oluşturup sisteme kaydeden adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırmalarına başladı. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ SONA ERİYOR

        Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak.

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

        Kılavuza göre Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih işlemleri, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak.

        ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.

        Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli oldu.

        15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.

        6

        İşte alım yapılacak branşlar ve kontenjanları şöyle;

        AVUKAT 50

        BİYOLOG 15

        BÜRO PERSONELİ 290

        ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

        DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

        DİYETİSYEN 116

        EBE 805

        FİZYOTERAPİST 133

        GERONTOLOG 8

        HEMŞİRE 6.445

        İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

        KLİNİK PSİKOLOG 60

        SOSYAL ÇALIŞMACI 76

        ODYOLOG 17

        PERFÜZYONİST 27

        PSİKOLOG 63

        SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

        MİMAR 40

        DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

        MÜHENDİS 122

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

        SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

        SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

        SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

        SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

        SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

        SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

        SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

        SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

        SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

        SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

        SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

        SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

        SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

        SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

        SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

        SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

        SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

        DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

        TEKNİKER 233

        TEKNİSYEN 231

        SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!