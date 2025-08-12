Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alım sürecinin ikinci etabı, kamuoyunda merakla bekleniyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleştirildi. Kalan 18 bin kadro için ise adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak? İşte, sürece ilişkin en güncel bilgiler…