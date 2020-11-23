Sağlık Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin bir araya getirildiği Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Sağlık Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu
Sağlık Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu
0:00 / 0:00
AA

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurularak çalışmalarına başladı.

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığında diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin tek çatı altında toplandığı Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Emre Korkut getirildi.

Başkanlığın faaliyetleri arasında, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, kamu ve özel sektör bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin standartlarının belirlenmesi yer aldı.

Dairenin diğer faaliyetleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinin uygunluk tescil ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, yeni kurulan diş tabibi odalarının onaylanması, Bakanlığa bağlı ilgili sağlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili görüş bildirilmesi ile aile diş hekimliği uygulaması konusunda fizibilite çalışmaları olarak belirlendi.

"KORUYUCU UYGULAMALAR AKSATILMADAN YAPILACAK"

Bakanlık bünyesinde ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetleri bir araya getiren daire başkanlığının kurulmasıyla ağız ve diş hastalıklarının önlenebilmesi için koruyucu uygulamaların yapılması, gelişen rahatsızlıkların ise ertelenmeden tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Daire Başkanlığınca yapılacak çalışmalarla ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında kalite odağında hizmetlerin gerçekleştirilmesi, hizmet sunumunda diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı çalışanlarının taleplerinin karşılanması, çalışan ve hasta memnuniyetinin artırılarak sürdürülmesi, ağız ve diş sağlığı mevzuatı konusunda gelişme sağlanması hedefleniyor.

Koruyucu uygulamaların anne adayına gebelik öncesinde başlanarak gebelik, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde aksatılmadan yetkin sağlık çalışanlarınca yapılması da dairenin hizmet alanında yer alıyor.

Bakanlık yetkilileri, diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı çalışanlarının, Covid-19 salgını sürecinde hem başarılı filyasyon çalışmaları yürüttüğüne hem de sağlık kuruluşlarında hasta tedavilerini gerçekleştirerek görev yaptıklarına dikkati çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte yeni gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüsü belirtileri nelerdir?
Koronavirüs (Covid-19) hastalarında azalan enzim, yeşil bitki yapraklarında üretildi - Haberler
SAĞLIKCovid-19 hastalarında azalan enzim, yeşil bitki ...
23 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Koronavirüs tablosu SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 22 Kasım yeni vaka sayısı...
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum
Korona aşısı bulundu mu? İşte, korona aşısı son dakika gelişmeleri
SAĞLIKKorona aşısı bulundu mu?
Koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır? Gönüllü koronavirüs aşısı başvuru şartları nedir?
SAĞLIKKoronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır?
Covid-19 test ücreti ne kadar? Koronavirüs PCR test ücreti 2020
SAĞLIKCovid-19 test ücreti ne kadar?
Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte yeni gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüsü belirtileri nelerdir?
Son dakika İstanbul açıklaması! Sağlık Bakanı açıkladı: Çabalarımız sonuç verdi
SAĞLIKKoronavirüste yeni hasta sayısı 5532
21 Kasım koronavirüs tablosu: Bugün korona vaka sayısı kaç? Son dakika corona vaka sayısı haberleri
SAĞLIKEn güncel koronavirüs tablosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X