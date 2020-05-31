Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den

AA

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada görülen Kovid-19'un en çok akciğerleri etkilediğini ifade etti.

Uzun süre sigara kullanan kişilerin akciğer yapısında daha çok bozulma meydana geldiğine işaret eden Erdöl, "Virüs, akciğerleri bozuk olan insanı daha kolay etkiliyor. Virüs, kolaylıkla zayıflamış dokuyu tahrip ederek yok ediyor. Bunun mantığı gayet basit. Bir duvar ne kadar sağlam olursa hiçbir kuvvetli rüzgar onu atamaz." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, sigara kullananlarda Kovid-19'a yakalanma ve ölüm oranının, kullanmayanlara göre 15 kat fazla olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sigarayla yıllardan beri mücadele veriyoruz. Türkiye, bu konuda önemli bir mesafe alarak dünyaya örnek oldu. Bu mücadeleye başlarken de koronavirüsü düşünmemiştik. İnsanoğluna zarar veren her şey zararlıdır. Zararlı olan şeylerle de mücadele etmek, bir hekim ve insan olarak görevimizdir. Sigara içmeyenler de burada faydasını görüyor." ifadelerini kullandı.

- "Hijyene dikkat etmezseniz virüsü taşırsınız"

Nargilenin de koronavirüs bulaştırma açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Erdöl, "Nargilede ağıza alınan kısmı, şişeye giden boru kısmı ve şişedeki sıvı her üçü de ayrı ayrı virüs bulaştırma kaynağıdır. Kovid-19 vakalarını ne kadar yaygınlaştırdığına dair elimizde resmi bir veri yok. Ancak tüberküloz gibi diğer virüslerin taşınmasında yayılabiliyor olması bize Kovid-19'da da etkili olduğunu gösteriyor. Nargile çok tehlikeli bir araç, mutlaka engellenmelidir." uyarısında bulundu.

Kalp, akciğer gibi kronik rahatsızlıkları olanlar ve belli bir yaşın üzerindeki kişilerin vücut direncinin daha düşük olduğunu dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üzerindekilere, kronik rahatsızlığı olanlara evden çıkılmaması uyarılarının esas sebebi, direnci düşük insanları mikropla karşı karşıya getirmemek. Peki mikrop insanla nasıl karşı karşıya geliyor? Siz eğer ortak kullanım alanlarında hijyene dikkat etmez, elinizi, burnunuza, ağzınıza, gözünüze sürerseniz virüsü taşımış olursunuz. El yıkamak ve maske kullanmanın önemi burada ortaya çıkıyor."