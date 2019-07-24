Sağlık Ocağı (Aile Hekimliği) merkezlerinin Online Laboratuvar Tahlil Sonuçları internet ortamında vatandaşların kullanımına açık. Sağlık Ocağı'nda yaptıracağınız tahlillerin sonuçlarını ertesi gün alabilmek için saat 13:00'ten önce kan vermeniz gerekiyor. Cuma günü yapılan tahlillerin sonuçları ise pazartesi günü açıklanır. Tahlilinizi verdikten sonra tahlil tüpünüzün üzerindeki numarayı almayı unutmayın. Çünkü internette tahlil sonucunuzu sorgulama yapabilmek için bu numarayı bilmeniz şarttır. Peki Sağlık Ocağı tahlil sonuçları internetten nasıl öğrenilir?

SAĞLIK OCAĞI TAHLİL SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Ocağında verdiğiniz tahliller İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tetkik sonuçları sayfasında (http://labim.ihs.gov.tr/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx) öğrenilebilir. TC. Kimlik numarası ve kayıt no bildirmeniz gerekir. Kayıt no tahlilinizin konduğu tüpe yapıştırılan barkotta yazmaktadır. Bilgilerinizi girdikten sonra yaptırdığınız tahliller liste halinde sıralanır. Aynı sayfadan çıktı da alabilirsiniz. Ancak unutmayın tahlil sonuçları mutlaka bir uzman tarafından yorumlanmalıdır. Tahilile bakarak kendinizce bir yorum yapmanız teşhis ve tedavi sürecinizi olumsuz etkileyebilir.

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KAN TESTLERİ

Kan tahlili, hematoloji,biyokimya ve seroloji tahlillerini kapsar. Gerçekte, kandan çalışılan laboratuvar testlerinin sayısı 1000’den fazladır. Bunların tümüne de kan tahlili denilmektedir. Hemogram, tam kan sayım en çok talep edilen ve yaptırılan kan tahlili türlerindendir. Sağlık Ocağında da yaptırılabilen hemogram tahlili ile birçok hastalık öncesi fikir edinilebilir. Hemogram ile herhangi bir iltibap türü tespit edilebilir.