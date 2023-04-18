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Sağlık turizmi pazaryeri New Me’ye 500 bin dolar yatırım

Sağlık turizmi pazar yeri New Me, Keiretsu Forum Türkiye’nin de bulunduğu turda 500 bin dolar yatırım aldığını duyurdu. New Me Kurucusu Ahmet Fırat, "Bu yatırımla hedefimiz 3 yıl içerisinde Türkiye’deki sağlık turizmi pastasından en az yüzde 5 pay almak. Ayrıca dünyadaki sağlık turizmi pazar yerleri arasında ilk 5’te yer almak" dedi

Sağlık turizmi pazaryeri New Me’ye 500 bin dolar yatırım
HABERTURK.COM

Yurtdışından gelen hastalar ile Türkiye'deki sağlık kurumlarını bir araya getiren, estetik odaklı sağlık turizmi pazar yeri New Me, Keiretsu Forum Türkiye’nin de bulunduğu turda 500 bin dolar yatırım aldı

New Me, öncesinde Yeniben ismiyle 5 yıllık lokal pazar tecrübesi bulunan girişim, 1 yıl önce kendini estetik dikeyinde bir sağlık turizmi pazar yeri olarak konumlandırdı.

Girişimin, Türkiye başta olmak üzere sağlık turizmi gelişmiş olan ülkelerde, sağlık turistleri ile sağlık kurumlarını bir araya getiren bir pazaryeri olmayı planladığı kaydedildi.

New Me Kurucusu Ahmet Fırat, kullanıcıların tedavi ve sağlık kurumları hakkında bilgiyi alabileceklerini, tedavi ödemelerini online olarak gerçekleştirebileceklerini, transfer-konaklama gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini, doktorlar ile video konsültasyon gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Fırat, "Mevcut çözümlerden ayrıştığımız en önemli noktalar, bir pazar yeri modeli olarak tarafsızlık, şeffaflık, bol seçenek, otel-transfer-refakatçi hizmeti, komplikasyon sigortası, finansman desteği gibi üçüncü parti hizmetlerin yanı sıra online ödeme, artırılmış gerçeklik, yapay zeka vb. gibi teknolojik çözümlerdir" dedi.

Gelir modellerinin, sağlık kurumları (hastane, klinik, acentalar) ve üçüncü parti kuruluşlar (otel, transfer, refakatçi hizmeti vb) üzerinden komisyon ve reklam bazlı abonelik, markalar ile de reklam modeli olduğunu da sözlerine ekleyen Fırat, "Keiretsu Forum Türkiye’nin de bulunduğu turda 500 bin dolar yatırım aldık. Bu yatırımla hedefimiz 3 yıl içerisinde Türkiye’deki sağlık turizmi pastasından en az yüzde 5 pay almak. Ayrıca dünyadaki sağlık turizmi pazar yerleri arasında ilk 5’te yer almak" şeklinde konuştu.

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