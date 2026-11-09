Antibiyotik direncine karşı biyoteknoloji

Sağlığın geleceği; antibiyotik direnci, biyoteknoloji yatırımları, yapay zekâ, longevity ve sürdürülebilir yaşam ekseninde Healing Hall'de ele alındı.

YILIN TEMASI: TÜRBÜLANS

Pharmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği Kurucu Başkanı Adile Özdağ, "Bu yılın teması olan türbülans, yalnızca yaşadığımız dalgalanmaları değil, değişimi doğru okuma ve birlikte yönetme ihtiyacını da anlatıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise sağlık var. Bu yıl değişen ekonomik ve toplumsal dengelerden sürdürülebilir yaşama, GLP-1 çağının tüketici ve markalar üzerindeki etkilerinden metabolik sağlığa, longevity ve pozitif yaşlanmadan biyoteknolojiye, yapay zekâdan sağlıkta güvene, cilt ve saç sağlığından kadın sağlığına kadar geleceğin önemli başlıklarını konuştuk" dedi.

REKLAM

Sağlıklı, üretken ve konforlu bir yaşam sürmenin önemine dikkat çeken Özdağ, "Sürekli yeni moleküller geliştiriliyor. Asıl önemli olan sağlıklı yaşam. Yani o ömür içerisinde ne kadar üretken ne kadar hareketli ne kadar faydalı ve konforlu bir yaşam sürdüğünüz önemli. Bilimin, teknolojinin, aklın ve sevginin bir arada olduğu yenilikleri sağlığa aktarmak hepimizin görevi. Türbülans geçecek, denge kalacak. Hepimiz dengeli olmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Akgün Özen ise "Sağlık alanında yaşanan dönüşüm, hiçbir meslek grubunun tek başına yanıtlayamayacağı kadar kapsamlı. Bu nedenle birlikte düşünmeye, üretmeye ve ortak çözümler geliştirmeye ihtiyacımız var. Türbülanslı dönemlerde dengede kalmanın yolu da değişimi doğru okumaktan, bilimsel yaklaşımı korumaktan ve insan sağlığını merkeze alan iş birliklerinden geçiyor" diye konuştu.

REKLAM

ANTİBİYOTİK DİRENCİNE KARŞI BİYOTEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Öne çıkan konulardan biri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 'sessiz pandemi' olarak tanımlanan antibiyotik direnci oldu.

Biyoteknoloji şirketi kurucusu Resul Yeşilyurt, antibiyotik direncinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek biyoteknolojinin bu mücadelede üstlenebileceği role değindi. Yeşilyurt, "Antibiyotik direnci, bütün dünyanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu, özellikle gelecek kuşakları tehdit eden bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü bunu 'sessiz pandemi' olarak adlandırıyor. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncini besleyen en önemli konular arasında yer alıyor. Biyoteknoloji ise yeni nesil ve farklı bakış açılarıyla geliştirilen tedavi yaklaşımları ortaya koyabilir" dedi.

REKLAM

Antibiyotik direnciyle mücadelede bilimsel temelli ve yenilikçi çözümlerin önemine değinen Yeşilyurt, biyoteknolojik üretimle sağlık alanına kazandırılan bitkisel kaynaklı ürünlerin de bu alandaki gelişmelerin bir parçası olduğunu belirtti.