Derya Baykal: Diyabetliler yanlarında adeta bir bebek taşıyor

Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Atlası verilerine göre 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 20-79 yaş aralığındaki yaklaşık 589 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Her 9 yetişkinden birini etkileyen bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin 2045 yılında dünyada en fazla diyabet hastası bulunan ilk 10 ülke arasına gireceğinin ve 2050 yılında diyabetle yaşayan yetişkin sayısının 14 milyonu aşacağının öngörülmesi, erken tanı, hastalık farkındalığı ve etkili tedavi yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dünya Diyabet Günü’nün bu yılki “Early Action on Diabetes” teması da diyabetin erken tanısı, farkındalık ve zamanında harekete geçmenin önemine dikkat çekiyor.

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DİYABET BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan diyabet, önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye’de diyabetle yaşayan yetişkin sayısının 2050 yılında 14 milyonu aşacağının öngörülmesi, erken tanı, hastalık farkındalığı ve etkili tedavi yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

DERYA BAYKAL: DİYABETLİLER YANLARINDA BİR BEBEK TAŞIYOR GİBİ

Kendi diyabet yolculuğunu 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel anlatan Derya Baykal, “Diyabetliler yanlarında adeta her an yemesine içmesine dikkat edecekleri bir bebek taşıyor” dedi.

Pek çok kişi gibi kendisinin de diyabetli olduğunun geç farkına vardığını aktaran Baykal, “Diyabet beni sahnede, yollarda giderken, aniden zayıflarken, geceleri tatlı içecekler içerken buldu” ifadesini kullandı.

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Hekim-hasta iş birliğinin çok önemli olduğunu ve diyabetlilerin kendilerine dikkat etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Baykal, “Bence diyabetteki en önemli şey, evde de olsa yürümek, tedaviyi aksatmamak ve istikrarlı ölçüm” diye konuştu.

“Bir diyabetliye en önemli tavsiyeniz ne olurdu?” sorusuna ise şöyle yanıt verildi: “Bir diyabetliye kendi diyabetini yönetecek kadar diyabeti öğrenmesini tavsiye ederiz. Bu şekilde hem tedavi kolaylaşıyor hem de diyabetli kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün oluyor.”