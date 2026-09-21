Her yıl 10 milyona yakın kişiye tanı konuluyor! Demansta risk belli oranda önlenebiliyor

Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bununla mücadeleye destek vermek amacıyla dünya genelinde her yıl 21 Eylül "Dünya Alzheimer Günü" olarak kutlanıyor.

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde ilerleyen Alzheimer nedeniyle, dünya genelinde her yıl binlerce kişi yaşamını yitiriyor.

İlk kez 1906’da Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan hastalık, "21. yüzyılın kabusu" olarak kabul ediliyor.

Demans hastalığı ve bunun en yaygın türü olarak kabul edilen Alzheimer hakkındaki güncel bilgileri derledi.

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DÜNYA GENELİNDE 57 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DEMANSLA YAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 15 Temmuz’da yaptığı açıklamaya göre, dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi, demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye yeni tanı konuluyor.

Bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona, 2050 yılına kadar ise 139 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Demansın en yaygın türü olan Alzheimer hastalığının, vakaların yüzde 60 ila 70'ini oluşturduğu değerlendiriliyor.

Demans küresel çapta yedinci önde gelen ölüm nedeni olarak görülürken, hafızayı, düşünmeyi ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkiliyor ve beyne zarar veren birçok farklı hastalıktan kaynaklanabilir.

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DEMANSIN KÜRESEL MALİYETİ 2030'DA 2.8 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Demansın küresel maliyetinin 2019 yılında 1,3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu maliyetin 2030 yılına kadar 1,7 trilyon dolara, bakım maliyetlerindeki artışlar da dahil edilirse 2,8 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Alzheimer's Disease International’ın (ADI) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, demans hastalarının yüzde 60'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor ancak bu oranın 2050'ye kadar yüzde 71'e yükselmesi bekleniyor.

Dünya genelinde her 3 saniyede bir yeni demans vakası ortaya çıkarken, demansın bir ülke olması halinde küresel maliyetleri bakımından Haziran 2024 itibarıyla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacağı değerlendiriliyor.​​​​​​​

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DEMANS HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

ADI’ya göre, araştırmalar demansla yaşayan insanların çoğunun henüz resmi tanı almadığını gösteriyor.

Yüksek gelirli ülkelerde demans vakalarının yalnızca yüzde 20 ila 50’si birinci basamak sağlık hizmetlerinde kayıt altına alınırken, bu "tedavi açığının" düşük ve orta gelirli ülkelerde çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin (CDC) verilerine göre, Alzheimer hastalığının erken belirtileri genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkıyor ve yaş ilerledikçe risk de artıyor.

Daha genç kişilerde de Alzheimer hastalığı görülebilirken bu durum daha az yaygın. ​​​​​​​

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ÖNLEME VE ERTELEME İHTİMALİ VAR

DSÖ'ye göre, demans hastalığının kesin tedavisi bulunmuyor ancak demans riskinin yüzde 45’e kadarı "önlenebilir veya geciktirilebilir" olarak görülüyor.

Demans hastalığı riskinin yüzde 45'e kadarının tütün, alkol kullanımı, sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik, hava kirliliği, yüksek tansiyon ve diyabet gibi "değiştirilebilir risk faktörlerine" bağlanabileceği değerlendiriliyor.