İğneyle verilen kilolara sonbahar uyarısı!

Uzun yıllardır diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlar, zayıflamaya yardımcı etkisi ve obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının yönetimindeki rolüyle de yeni bir dönem başlattı. Ancak tedavinin başarısının kalıcı olmasında, ilacın sağladığı iştah kontrolünden yararlanırken sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması kilit rol oynuyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Zayıflama iğnesi olarak adı geçen bu ilaçlar, iştah kesmek dışında olumlu metabolik etkileri sayesinde tedavide çığır açan bir noktadalar. Ancak yalnız zayıflama amacıyla kullanıldığında kesinlikle bilinmesi gereken şudur; Hangi yöntemle kilo verirseniz verin, o yöntemi bıraktığınızda eski beslenme alışkanlıklarınıza geri dönerseniz kilolar tekrar geri gelir. Bu nedenle kilo vermek amacıyla bu ilaçları kullanıyor iken bir yandan da sürdürülebilir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yerleştirmek gerekir” dedi.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME ALIŞKANLIĞI EDİNMEK KİLİT ROL OYNUYOR

GLP-1 grubu ilaçlarla hızlı kilo veren kişilerde, kısa sürede yanlış beslenme alışkanlıklarının değişmeyebildiğine dikkat çeken Meriçliler sözlerine şöyle devam etti: “Bu ilaçları, iştahı tamamen kesecek şekilde yüksek dozda kullananlarda beslenme alışkanlıkları ne yazık ki değişmemektedir. Bu nedenle ilacı iştah kontrolünü sağlayacak en düşük dozda kullanarak sürdürülebilir bir beslenme ile diyeti uygulamak, ilaçları bıraktıktan sonra da bu beslenme tarzına devam etmek kilo almayı engeller. Ancak bu cümleden yüksek dozlara çıkılmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Kilo fazlası çok olanlarda düşük dozlar bir süre sonra etkisiz kaldığı için yine doktor kontrolünde yüksek dozlara çıkılması gerekse de, en önemli nokta sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları edinmektir.”

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SONBAHAR RİSKLERİNE DİKKAT!

Beslenme konusunda çok dikkatli olan ve ilacı bıraktıktan sonra kilosunu koruyanlarda dahi dönem dönem iştah kontrolünün bozulabildiğini vurgulayan Dr. Meriçliler, sonbaharla birlikte değişebilen yaşam ve beslenme düzenine dikkat çekerek “Sonbaharla birlikte günlerin kısalması, güneşli havaların yerini kapalı ve yağışlı günlere bırakması, dışarıda fiziksel aktivitenin azalması, tatil, doğum günü, iş yoğunluğu ve depresif duygular gibi farklı durumlar karbonhidrat düşkünlüğünü tetikleyerek kilo almaya yol açabilir. Böyle durumlarda alınan kilo miktarı artmadan iştah kontrolünü sağlamak ve beslenme düzenini tekrar sağlıklı hale getirmek adına tekrar bu ilaçlar kürler halinde kullanılabilir. Bu aşamada kişiyi takip eden doktorunun önerileri önemlidir” dedi.

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HIZLI KİLO VERİRKEN KAS KAYBI DA ARTABİLİYOR

Kilo verme hızının da en az verilen kilo kadar önemli olduğunu belirten Dr. Meriçliler, hızlı kilo kaybında yağ dokusunun yanı sıra kas dokusu kaybının da artabileceğine dikkat çekerek, “Hızlı kilo verdiren her durum yağ dokusu yanında kas dokusu kaybına da yol açar. Aslında en sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz ile dahi bir miktar kas dokusu kaybı olur ve normaldir. Ancak hızlı kilo verildiğinde kas kaybı artmaktadır. Bu nedenle aç kalarak değil, sürdürülebilir sağlıklı diyetlerle, sağlıklı bir hızda kilo vermek çok önemlidir. Ayrıca egzersiz, kas dokusunun korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

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SAFRA TAŞI GELİŞİMİNİ TETİKLEYEBİLİR

Hızlı kilo verdiren tüm yöntemlerin, safra taşı gelişimini tetikleyebildiğini belirten Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Örneğin, mide ameliyatlarından sonra safra taşı gelişme oranı çok yüksektir. Bu ilaçları kullanırken karaciğer ve safra yollarının hem ilaç başlanmadan hem de kilo verme aşamasında takibi çok önemlidir” dedi.