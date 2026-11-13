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        Haberler Sağlık İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek

        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek

        İngiltere'de yeni bir düzenlemeyle unlara folik asit eklenmesi zorunlu hale geliyor. Kararın amacı özellikle plansız gebeliklerde bebeklerde görülen spina bifida gibi hastalıkların görülme sıklığını azaltmak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek

        13 Aralık 2026'dan itibaren İngiltere hükümeti, ülkede üretilen veya satılan tam tahıllı olmayan (beyaz ve esmer) buğday unlarının büyük bölümüne folik asit (sentetik B9 vitamini) eklenmesini yasal olarak zorunlu hale getirecek.

        Mirror'da yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte bu sentetik vitamin, beyaz ekmek, makarna ve söz konusu unla hazırlanan unlu mamuller gibi günlük tüketilen gıdalarda da bulunacak.

        FOLİK ASİT UNA EKLENECEK

        Folik asit, doğrudan tam tahıllı olmayan normal buğday ununa, her 100 gram un için 0,25 miligram olacak şekilde eklenecek. Yani vitamin, yalnızca son ürün olan ekmeğe değil, unun kendisine ilave edilecek. Düzenleme, ithal beyaz unlar da dahil olmak üzere beyaz ve esmer unların büyük bölümünü kapsıyor.

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        Tam buğday unu, glütensiz ürünler ve küçük ölçekli bağımsız değirmenlerde üretilen unlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak. İngiltere'de tam tahıllı olmayan buğday unlarına halihazırda kalsiyum karbonat, demir, tiamin (B1 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) eklenmesi zorunlu.

        KARARIN AMACI NE?

        Kararın amacı, özellikle plansız gebeliklerde bebeklerde görülebilen spina bifida gibi nöral tüp defektlerinin (NTD) görülme sıklığını azaltmak. Nöral tüp defektleri, beyin, omurga veya omurilikte ortaya çıkan ciddi doğumsal anomaliler olarak biliniyor.

        Bu anomaliler gebeliğin çok erken dönemlerinde, genellikle ilk dört hafta içinde gelişiyor. Dolayısıyla çoğu zaman anne adayı henüz hamile olduğunu bilmeden ortaya çıkabiliyor.

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        FOLİK ASİT SENTETİK BİR VİTAMİN Mİ?

        Folik asit, B9 vitamininin sentetik, yani yapay olarak üretilen formu. Folat ise yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve turunçgiller gibi besinlerde doğal olarak bulunan formu.

        Her ikisi de aynı temel besin ögesini sağlasa da gıda üreticileri ve sağlık otoriteleri, gıdaların zenginleştirilmesinde sentetik folik asidi tercih ediyor. Bunun nedeni, doğal folatın ısıya karşı hassas olması ve pişirme ya da fırınlama sırasında kolayca parçalanabilmesi.

        Folik asit ise çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. Bu sayede yüksek fırın sıcaklıklarına ve uzun raf ömrüne dayanabiliyor. Böylece ekmek ve makarna gibi temel gıdalar aracılığıyla vücuda düzenli ve ölçülebilir miktarda B9 vitamini alınması sağlanabiliyor.

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        Doğal folat bağırsaklardan doğrudan emilirken sentetik folik asidin vücutta kullanılabilmesi için karaciğerde aktif formuna dönüştürülmesi gerekiyor. Her iki vitamin formunun işleyişi hakkında daha fazla bilgiye NHS'nin B vitamini rehberinden ulaşılabiliyor.

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        #İngiltere
        #folik asit
        #ekmek
        #makarna
        #Kek
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