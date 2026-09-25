Kan şekeri dengesizliği beyni yaşlandırıyor

Tip 2 diyabetin beyin sağlığı üzerindeki etkileri, Alzheimer açısından da önem taşıyor. Alzheimer’ın demansa yol açan hastalıkların en yaygını olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top, “Demans ise hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerindeki bozulmayı tanımlayan genel bir kavram. Kan şekeri kontrolü iyi sağlanamayan diyabetli kişilerde beyin yaşlanması hızlanıyor, beyin damar hastalığı ve demans gelişme riski artıyor. Araştırmalar, tip 2 diyabetli kişilerde Alzheimer gelişme riskinin daha yüksek olabileceğine, etkili tedaviyle kan şekerinin kontrol altına alınmasının ise demans gelişme riskini azaltabileceğine işaret ediyor” dedi.

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İLERİ YAŞTA KAS KAYBI, KAN ŞEKERİ KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRABİLİYOR

Alzheimer ve tip 2 diyabet arasındaki ortak mekanizmalardan birinin insülin direnci olduğunun altını çizen Prof. Dr. Top, “İleri yaşta görülen kas kaybında kasların şekeri kullanma kapasitesi azalıyor. Bu da kan şekeri dengesini bozup insülin direncini artırabiliyor. Dolayısıyla Alzheimer ile diyabet arasındaki ilişkiyi konuşurken, yaşlı diyabetli kişilerin kan şekeri kontrolünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu kişilerde metabolik değerlerin düzenli takibi, kronik komplikasyonların önlenmesi açısından önemli. Glukoz sensörleri gibi cihazlar, özellikle tedavinin yoğunlaştırıldığı dönemlerde yakın takibe yardımcı olabiliyor. Hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerde ise tedavinin ve beslenmenin daha yakından düzenlenmesi gerekebiliyor” dedi.

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DİYABET İLAÇLARININ BİYOLOJİK YAŞLANMAYA ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların yaşlanma üzerindeki etkilerinin de araştırıldığını dile getiren Prof. Dr. Top, “Metformin, kan şekerini kontrol etmek için kullanılan bir ilaç. GLP-1 analogları ise kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan bir hormonun etkisini taklit ediyor. Klinik çalışmalar, bu ilaçların diyabetli kişilerde biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabildiğine işaret ediyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde semaglutid ve tirzepatidin beyindeki yaşlanma süreçlerini yavaşlattığı, hatta geriye çevirdiği görülüyor. Metforminle ilgili klinik çalışmalarda da yaşam süresinin uzadığı yönünde sonuçlar bulunuyor” şeklinde konuştu.