ÇÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Baydar Toprak, KOAH'ın hava yollarında daralmaya neden olan, belirtileri giderek artan ilerleyici ve kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirterek, "En önemli nedeni sigara kullanımı. Ancak sebebi yalnızca sigara değil. Elektronik sigara, nargile ve hava kirliliği de KOAH'a neden olabiliyor. Kapalı alanlarda yakılan maddelerden çıkan dumanlar, evlerde ısınma amacıyla kömür kullanılması da risk faktörleri arasında. Nadir de olsa genetik yatkınlık söz konusu olabiliyor. Mesleki maruziyetin de hastalığın gelişiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Adana özelinde örnek verecek olursak kebapçılar ve fırıncılar önemli risk grubunda yer alıyor. Bu mesleklerde çalışanlar uzun süre dumana ve çeşitli zararlı maddelere maruz kalabiliyor. Sigara kullanımı ve mesleki maruziyet devam ederse hastalarımız ciddi solunum yetmezliği tablolarıyla karşımıza geliyor" diye konuştu.

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"HER 100 KİŞİDEN 5-10'UNDA GÖRÜLÜYOR"

KOAH'ın dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve nörolojik hastalıklardan sonra üçüncü sırada bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Oya Baydar Toprak, "Dünya genelinde her 100 kişiden 5 ila 10'unda KOAH görülüyor. Bu oranın ülkemizde biraz daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Eskiden erkeklerde daha sık görülürdü ancak kadınlarda da sigara içme oranı arttıkça hastalığı daha sık görmeye başladık. Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi tedavi süreci açısından büyük önem taşıyor. 20 yılın üzerinde sigara kullanan, özellikle öksürük, nefes darlığı ve balgam şikayetleri sürekli şekilde devam eden kişileri mutlaka solunum fonksiyon testiyle değerlendirmek gerekiyor. Hastalığın farkında olmak ve risk faktörlerinden uzak durmak çok önemli. Semptomlar varsa aile hekimliği düzeyinde de olsa solunum fonksiyon testi yaptırılarak erken tanı konulmalı" dedi.

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ÜNİVERSİTEDE ÜCRETSİZ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Kulüp danışmanı ÇÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer ise “Sabah saatlerinden itibaren fakülte girişinde kurduğumuz stantta öğrenciler, çalışanlar ve öğretim üyelerine solunum fonksiyon testleri yapıyoruz. Test sırasında sigara içenlerin içinde bir korku oluyor. Solunum oranının düşük çıkması onları tedirgin ediyor ve sigarayı bırakmaya teşvik ediyor. Böylece farkındalık oluşturuyoruz. Çünkü kronik hastalıkları oluşmadan önlemek lazım. Aynı zamanda öğrencilerimiz de teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

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ÇÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Kulübü Başkanı ve 4'üncü sınıf öğrencisi Derin Güven de kulüp olarak öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik etmeyi, toplum sağlığı açısından önemli günlerde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı amaçladıklarını belirterek, Dünya KOAH Günü etkinliğinin de bu hedef doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.