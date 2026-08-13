Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Mucize peptit çağı başlıyor: FDA'dan oreksine yeşil ışık

        Mucize peptit çağı başlıyor: FDA'dan oreksine yeşil ışık

        Tıp dünyası beynin uyanıklık mekanizmasını kontrol eden oreksin moleküllerine odaklandı. FDA'nın narkolepsi tedavisi için ilk oreksin agonistine onay verdi. Finans devi Morgan Stanley'nin analizine göre, oreksin ilaçlarının yalnızca uyku bozukluklarından 2035 yılına kadar 16 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mucize peptit çağı başlıyor

        Diyabet ve zayıflama iğneleriyle tıp dünyasında devrim yaratan GLP-1'in ardından, ilaç devi şirketler şimdi de beynin uyanıklık mekanizmasını kontrol eden oreksin peptitlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya başladı.

        FDA'DAN OREKSİN AGONİSTİNE YEŞİL IŞIK

        Uzmanlar, yeni nesil oreksin ilaçlarının tıpkı GLP-1 gibi sağlık sektöründe çığır açacağını belirtti.

        The Economist'te yer alan habere göre, zaman zaman herhangi bir uyarı vermeden aniden uyuyakalmaya yol açan narkolepsi hastalığıyla mücadelede dönüm noktası yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Takeda ilaç şirketinin geliştirdiği narkolepsi tedavisi için ilk oreksin agonistine yeşil ışık yaktı.

        2035 YILINA KADAR 16 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLEBİLİR

        Finans devi Morgan Stanley'nin analizine göre, oreksin ilaçlarının yalnızca uyku bozukluklarından 2035 yılına kadar 16 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak ilaç şirketlerinin hedefi bununla sınırlı değil; moleküllerin depresyon, DEHB, bağımlılık ve uyku apnesi gibi milyonlarca insanı etkileyen rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabileceği öngörülüyor.

        Mevcut uyarıcı ve uyku ilaçların genellikle anksiyete, yüksek tansiyon ve bağımlılık riski gibi yan etkilere yol açtığı belirtilirken, beynin uyanıklık sistemini bir orkestra şefi gibi koordine eden oreksin agonistlerinin ise hastalıkların yalnızca belirtilerini bastırmakla kalmadığı; vücuda daha doğal ve istikrarlı bir uyanıklık mekanizması vadettiği ifade ediliyor.

        "GLP-1 KADAR ÖNEMLİ OLABİLİR"

        İlaç firması Baş Bilim Sorumlusu Dan Skovronsky, açlık ve uykunun vücudun temel denge mekanizmaları olduğuna dikkat çekerek, oreksinlerin en az GLP-1 kadar geniş bir kullanım alanına ulaşabileceğini vurguladı.

        Milyarlarca insanı ilgilendiren bu yeni keşfin klinik sonuçları bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Mucize peptit çağı başlıyor
        Mucize peptit çağı başlıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"