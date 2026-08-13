Mucize peptit çağı başlıyor: FDA'dan oreksine yeşil ışık

Diyabet ve zayıflama iğneleriyle tıp dünyasında devrim yaratan GLP-1'in ardından, ilaç devi şirketler şimdi de beynin uyanıklık mekanizmasını kontrol eden oreksin peptitlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya başladı.

FDA'DAN OREKSİN AGONİSTİNE YEŞİL IŞIK

Uzmanlar, yeni nesil oreksin ilaçlarının tıpkı GLP-1 gibi sağlık sektöründe çığır açacağını belirtti.

The Economist'te yer alan habere göre, zaman zaman herhangi bir uyarı vermeden aniden uyuyakalmaya yol açan narkolepsi hastalığıyla mücadelede dönüm noktası yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Takeda ilaç şirketinin geliştirdiği narkolepsi tedavisi için ilk oreksin agonistine yeşil ışık yaktı.

2035 YILINA KADAR 16 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLEBİLİR

Finans devi Morgan Stanley'nin analizine göre, oreksin ilaçlarının yalnızca uyku bozukluklarından 2035 yılına kadar 16 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak ilaç şirketlerinin hedefi bununla sınırlı değil; moleküllerin depresyon, DEHB, bağımlılık ve uyku apnesi gibi milyonlarca insanı etkileyen rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabileceği öngörülüyor.

Mevcut uyarıcı ve uyku ilaçların genellikle anksiyete, yüksek tansiyon ve bağımlılık riski gibi yan etkilere yol açtığı belirtilirken, beynin uyanıklık sistemini bir orkestra şefi gibi koordine eden oreksin agonistlerinin ise hastalıkların yalnızca belirtilerini bastırmakla kalmadığı; vücuda daha doğal ve istikrarlı bir uyanıklık mekanizması vadettiği ifade ediliyor.

"GLP-1 KADAR ÖNEMLİ OLABİLİR"

İlaç firması Baş Bilim Sorumlusu Dan Skovronsky, açlık ve uykunun vücudun temel denge mekanizmaları olduğuna dikkat çekerek, oreksinlerin en az GLP-1 kadar geniş bir kullanım alanına ulaşabileceğini vurguladı.

Milyarlarca insanı ilgilendiren bu yeni keşfin klinik sonuçları bekleniyor.