Uzmanlar, pankreas kanseri tedavisinde son yılların en büyük atılımı olarak nitelendiriyor.

En ölümcül ve tedavisi en zor kanserlerden biri olan pankreas kanserine sahip bazı hastalarda tümörleri küçültmeyi ve hatta bazılarında ortadan kaldırmayı başaran günlük alınan bir hap.

Erken dönem tıbbi araştırmalarda kemoterapi ile birlikte darakonrasib verilen hastaların 12'de birinde kanser taramalarda tespit edilemez hale geldi.

Yakın zamanda ileri evre pankreas kanseri teşhisi konulmuş ve kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmış 61 katılımcının neredeyse tamamında tümörlerin büyümesi durdu.

Ancak doktorlar, bu yöntemin hastalığı ne kadar süreyle kontrol altında tutabileceğini bilmenin henüz çok uzak olduğunu ve kesin bir tedavi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

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"ONLARCA YILDIR EN BÜYÜK İLERLEME"

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı, bunu pankreas kanseri hastaları için "onlarca yıldır en büyük ilerleme" olarak nitelendirdi.

Hayır kurumunun doktoru Sam Godfrey, yaptığı açıklamada sonuçların inanılmaz derecede heyecan verici olduğunu söyledi.

Godfrey, "Bu yeni ilaç, ilaçla tedavi edilemeyen bir hastalığı tedavi etmenin bir yolunu buldu. Pankreas kanseri konusunda nihayet çok gecikmiş olan ilerlemeyi görüyoruz" dedi.

Pankreas kanseri, tedavisi son derece zor ve İngiltere'de tüm kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranına sahip kanser türü.

Kemoterapi tümörleri bir miktar küçültebilse de kanser genellikle yeniden büyüyor.

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İleri evre hastalığı olan hastaların çoğu yıllarca değil, aylarca hayatta kalabiliyor.

Doktorlar, yeni tedavinin kanseri tamamen ortadan kaldıramasa bile hastalara daha fazla zaman kazandırabileceğini umuyor.

Araştırmada hastalar ortalama bir buçuk yıl boyunca takip edildi ve bazılarında bu süre zarfında kanserin tekrarlamadığı görüldü.

Bu kanser türlerinden herhangi birinin remisyona girip giremeyeceğini ve ne kadar süreyle remisyonda kalabileceğini anlamak için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç var.

Araştırmada:

- Hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesi durdu.

- Hastaların yüzde 60'ından biraz fazlasında tümörlerin küçüldüğü veya kaybolduğu görüldü.

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- Hastaların yaklaşık yüzde 8'inde, yani her 12 hastadan birinde, tümörler taramalarında tespit edilemez hale geldi.

DAHA UZUN SÜRE HAYATTA KALMA

ABD'deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden, deneye katılan Dr. Wungki Park, sonuçların şu ana kadar son derece cesaret verici olduğunu söyledi.

Daraxonrasib, ABD'de zaten onaylanmış bir KRAS inhibitörü tedavisi.

Çoğu pankreas hastasında bulunan ve tümörlerin büyümesine neden olan RAS adı verilen belirli mutasyonları hedef alıp, engelliyor.

Akciğer ve yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere onlarca başka kanser türünde de benzer mutasyonlar görülebiliyor ve bu da ilacın birçok başka hastaya da yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

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Dr. Godfrey şunları "Pankreas kanserinde görmeye başladığımız bu erken başarıların diğer kanser türlerine de yaygınlaştırılmasını umuyorum" dedi.

Godfrey daha uzun süreli araştırma ve sonuçların hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Kanser geri dönebilir ve taramalar hiçbir belirti göstermese bile, daha çok süre geçene kadar kanserden tamamen kurtulduğunuzu kesin olarak bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın diğer uzmanlara sunulduğu EORTC adlı Avrupa kanser konferansının başkanı Prof. Elena Garralda "Bu sonuçlar heyecan verici çünkü kombine tedavinin hastaların genel yaşam süresini uzattığı ve tümörlerin yeniden büyümeye başlamasından önceki süreyi önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösteriyor" dedi.

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İngiltere Kanser Vakfı'na göre ülkede her yıl 11500 kişiye bu hastalık teşhisi konuluyor ve yaklaşık 10.200 kişi hayatını kaybediyor.

Aktör Alan Rickman, teşhis konulduktan beş ay sonra, 2016'da bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Belirtiler arasında sarılık, kaşıntılı cilt, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve yüksek ateş yer alabiliyor.