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        Haberler Sağlık Robotik rehabilitasyon desteğiyle yeniden hareket edebildiler

        Robotik rehabilitasyon desteğiyle yeniden hareket edebildiler

        Beyin kanaması ve beyin tümörü ameliyatının ardından hareket kabiliyetlerini kaybeden hastalar, erken dönemde başlanan yoğun robotik rehabilitasyonla yeniden ayağa kalktılar. Hastaların iyileşme öykülerini paylaştığı, "Robotik Rehabilitasyon ile Yeniden Hareket Buluşmaları" etkinliğinde, uzmanlar da robotik rehabilitasyonun önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Parmağını oynatamıyordu, şimdi yürüyor

        Her 4 kişiden biri inme geçiriyor. İnme sonucu pek çok hasta kismi olarak hareket kabiliyetini yitiriyor. İnmenin yanı sıra aynı sonuca yol açan çeşitli tümörler ya da uzun süren yoğun bakım tedavisi gibi pek çok hastalık ve durum, hastaların bazen kısmi bazen de tam olarak hareket kabiliyetini yitirmesi anlamına geliyor. Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen, yatakta dahi oturamayan hastalar ile yakınları, uzun süre yatağa bağımlı kalma endişesi yaşayabiliyor. Ancak, robotik teknolojilerden faydalanılan yoğun rehabilitasyon programı, dikkat çeken sonuçlarıyla hastaları yeniden hayata bağlıyor. Öyle ki, ağır felç geçiren hastaların yüzde 48’i robotik rehabilitasyon tedavisiyle ayağa kalkabiliyor.

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        Aylar önce parmağını dahi kımıldatamayan bu hastalar, tek başlarına ayakta durma öyküleriyle umut oluyorlar. İşte o bu umut öykülerinin kahramanları “Robotik Rehabilitasyon ile Yeniden Hareket Buluşmaları-2” etkinliğinde sahnedeydi. Hastalar robotik rehabilitasyon süreciyle yeniden ayağa kalkma deneyimlerini anlatırken, uzmanlar da erken ve yoğun rehabilitasyonun önemine değindi.

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, robotik rehabilitasyonun klasik fizik tedaviyi destekleyen yönlerini, tedaviye erken başlamanın önemini ve yoğun programların hastaların bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına nasıl katkı sağladığını anlattılar.

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        YOĞUN BAKIM SONRASI FİZİK TEDAVİ İÇİN AYLARCA BEKLENMEMELİ

        İnme veya beyin kanaması sonrasında fizik tedaviye başlamak için hastanın genel durumunun tamamen düzelmesini beklemenin, fizik tedavi açısından dezantaj yarattığına değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy, “Travma sonrasında da beyin kolu kaldırmak veya bacağı hareket ettirmek için emirler gönderir. Ancak hareket gerçekleşmezse hücresel kayıplar yaşanmaya başlar. Böyle olunca da tedavi için yeni yollar bulmak gerekiyor. Halbuki tedaviye çok erken dönemde başlandığında hastanın hareket kabiliyetinin desteklenmesi mümkün oluyor. Robotik rehabilitasyon ise hasta tam olarak kendinde değilken bile fizyoterapi yapabilme imkanı veriyor” dedi.

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        GÜNLÜK YAŞAM TAKLİDİYLE FONKSİYONLAR GERİ KAZANILIYOR

        Özellikle hasta felç geçirmiş veya uzun süre yoğun bakımda kalmışsa bir saatlik standart fizik tedavinin hastaların iyileşmesi için yeterli olmayabildiğine vurgu yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum ise, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Robotik rehabilitasyonu standart tedaviye ek olarak uyguluyoruz. Bol tekrarlı hareketlere, günlük yaşam aktivitelerine yönelik işlevsel eğitimlere, ergoterapiye ve bilişsel fonksiyonları destekleyen çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Robotik cihazlar, tedavinin daha yoğun ve tekrarlı uygulanmasında bize önemli katkı sağlıyor. ”

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        Robotik rehabilitasyon tedavisinin en önemli parçasının, hastaların günlük yaşamda yaptıklarını taklit etmek olduğunu belirten Doç. Dr. Çorum, “Biz hastaları günlük yaşam aktivitelerine döndürebilirsek, beyin tekrardan eski fonksiyonlarına kavuşabiliyor.Beyin esnek bir organ. Büyük yaralanmalarda hastalar, bir anda günlük yaşamdan kopuyor ve tekrar dönüş zor olabiliyor. Bu yüzden beynin yeniden öğrenebilme ve şekillenebilme özelliğinden yararlanmak için hareketlerin 4-6 saat boyunca tekrar edilmesine yönelik yoğun bir tedavi süreci yürütüyoruz” dedi.

        PARMAĞINI OYNATAMIYORDU, ŞİMDİ YÜRÜMEYE BAŞLADI

        Etkinlikte tedavi öyküsünü anlatan 60 yaşındaki Mehmet Cem Gülyurt, geçirdiği beyin kanamasının ardından vücudunun sol tarafını hareket ettiremez hale geldi. Yoğun bakım sürecinin ardından robotik rehabilitasyona başlayan Gülyurt, yaklaşık dört ay süren yoğun programla yeniden yürümeye başladı.

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        Gülyurt, “Merkeze geldiğimde kıpırdayamıyordum, bilincim de yerinde değildi. Dört aylık yoğun tedaviyle yeniden ayağa kalktım. Şimdi yemeğimi kendim yiyor, banyomu yapıyor, merdiven çıkıyor ve bahçede kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebiliyorum” diye konuştu.

        Kardeşinin beyin kanamasının ardından ilk dönemde parmağını bile kıpırdatamadığını anlatan ablası Havva Şükran Özmen ise, “Yaklaşık dört ayda çok büyük bir ilerleme kaydettik. İlk günle bugün arasında inanılmaz bir fark var. Doktorlarımız ve robotik rehabilitasyon sayesinde artık yürüyerek buraya gelebiliyoruz. Kişisel ihtiyaçlarının hepsini kendisi karşılayabiliyor. Bizim için bu çok büyük bir mucize” dedi.

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        "YATAKTA OTURAMIYOR, SADECE KAFAMI HAREKET ETTİREBİLİYORDUM"

        Bankacı Nagehan Çomaklı’nın yaşamı ise dört yıl önce yaptırdığı kontrol sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle değişti. Geçirdiği ameliyatın ardından vücudunun sol tarafı felç kalan Çomaklı, yatakta oturamaz ve başı dışında vücudunun hiçbir bölümünü hareket ettiremez hale geldi.

        Hastaneye sedyeyle getirilen Nagehan Çomaklı, ilk adımlarını attığı Robotik Rehabilitasyon Merkezi’nde şunları kaydett: “Beyin tümörü ameliyatından uyandığımda sol tarafım felçliydi. Yatakta bile oturamıyor, sadece kafamı hareket ettirebiliyordum. Acıbadem Taksim’e sedyeyle geldim; şimdi ayakta duruyorum ve yürüyerek taburcu olmayı hedefliyorum. Merkezden bankadaki işime uzaktan devam ediyor, hafta sonları eve giderek yemeğimi ve ütümü kendim yapabiliyorum. İlk kez ayağa kalktığımda çok mutlu oldum. Kimseye ihtiyaç duymadan durabilmek çok güzel; bunların değerini insan başına gelmeden anlayamıyor. Çok zor bir süreç geçirdim ama Mustafa Hoca benden hiç vazgeçmedi, her zaman destek oldu. İlk kez ayağa kalktığımda çok mutlu oldum. İnsanın kimseye ihtiyaç duymadan ayakta durması çok güzel bir şey.”

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