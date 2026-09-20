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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile görüştü

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile görüştü

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy ile bir araya geldi. Memişoğlu, "Görüşmemizde, üreten sağlık yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Memişoğlu, Kennedy ile görüştü

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Washington D.C.'de ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile görüştü.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldiklerini paylaştı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmemizde, üreten sağlık yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için Mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı..."

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        #Kemal Memişoğlu
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