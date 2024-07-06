Sağlıkçılar şiddete karşı etkin çözümler istiyor

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın, 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesinde, mesleğini icra ederken silahlı saldırı ile öldürülmesinin 2. yılında, meslektaşları ve sağlıkta şiddete maruz kalıp hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla andı. Sağlıkta şiddetin son bulması için Sağlık Bakanlığı’na, yetkililere seslenerek etkin çözümler ve gerçek bir yasa oluşturulmasını talep eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğini sağlamak, sağlıkta şiddeti engellemek zorundadır. Bu, başlıca görevlerinden biridir. Sorunu yok sayan, görmezden gelen, ciddiye almayan bu yaklaşım kabul edilemez” dedi.

Mengücük, “Sağlıkta şiddet, hala her türüyle, her sağlık kurumunda yaşanmaya devam ediyor. Bitmiyor. Sağlık’ta şiddet son 20 yılın felaketi haline gelmiş durumda ve olağanmış gibi algılanıyor. Bu kabul edilemez. Sağlık ve şiddet kelimelerinin yan yana olması sadece sağlık çalışanlarının sorunu değil, artarak halk sağlığı sorunu haline geliyor” diye konuştu.

Mengücük, “Sağlık çalışanları ya uygunsa bir an önce mesleğinden emekli oluyor ya da yurtdışı seçeneklerine bakıyor. Tehdit, hakaret, fiziksel şiddet riskinin fazla olduğu uzmanlık branşlarına kimse girmek istemiyor. Aşırı iş yükü, uygunsuz çalışma koşulları, yetersiz ücretlerin de buna etkisi olmakla birlikte şiddet bu kaçışın nedenleri arasında başı çekiyor. Kimse ağır ve sorumluluğu yüksek, yorucu bir mesleği üstüne hayati tehdit riskiyle yapmak istemiyor. Haklılar ve buna hakları var” dedi.