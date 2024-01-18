Sağlıklı alternatif: Fırında tavuk köftesi tarifi

Tavukları olabildiğince küçük bir şekilde doğrayın ve blenderda çekin. Çektiğiniz tavukları büyük bir kaba alın ve üzerine köfte yapar gibi diğer malzemeleri ekleyin.

Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt serin. Tepsiyi bir kenara koyun.

Top haline getirdiğiniz köfteleri kenara koyduğunuz fırın tepsisine yerleştirin. Yaklaşık olarak bu tariften 35 köfte çıkacaktır. 20 dakika veya tamamen pişene kadar pişirdikten sonra bir kaba aktarın.

Büyük bir kaşık veya spatula yardımıyla köfte malzemelerini karıştırın, hepsi birbirine karıştıktan sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı büyüklüğünde bir parçayı alın ve elinizle top haline getirin.

6 Şurada Paylaş!









Sosunu hazırlarken tereyağı ve limon suyunu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirin. Kıyılmış sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika kadar pişirin. Ateşten alın ve doğradığınız otları ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan köftelerin üzerine tereyağlı sosu fırçayla veya kaşıkla sürün. Sıcak köfteleri, kalan otlu tereyağı sosunuzla veya seçtiğiniz bir makarnayla servis edebilirsiniz.

Kaynak: Sally's Baking Recipes