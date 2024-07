Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin

7. ERİK

Erikler diğer birçok meyveden daha az gram şekere sahiptir. Bir erik 7 gramdan az şeker içerir. Düşük glisemik indeksli bu meyve ayrıca sadece 30 kalori ve 1 gram life sahiptir.

Kaynak: Health, Korean Journal of Family Medicine, MedlinePlus, U.S. Department of Agriculture