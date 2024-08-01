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        Haberler Yaşam Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için tahta kaşık temizliğinde kullanılacak 5 yöntem!

        Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için tahta kaşık temizliğinde kullanılacak 5 yöntem!

        Daha sağlıklı olduğundan hiçbirimizin şüphesi yok ama tahta kaşıkların sağlıklı kalmaya devam edebilmesi için iyi temizlenmesi gerektiği de inkar edilemeyecek bir gerçek. Peki, tahta kaşıklarınızı nasıl temizleyebileceğinizi biliyor musunuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:00
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        Günümüzde ancak çizilmesini istemediğimiz tencerelerde ya da salata servisinde kullandığımız tahta kaşıklar çok değil 90-100 sene önce her evde, her sofrada kullanılan başlıca yemek yeme araçlarındandı. Metal kaşıklar sofralarımızda yokken tahta kaşıklar vardı...

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        Tahta kaşıklar iyi temizlenmezse bakterilerin yaşaması için gayet uygun zeminlere dönüşebilirler. Gelin, annelerimizin bulaşık makinesine bile koymaya kıyamadığı tahta kaşıkları temizlemek için önerilen pratik yöntemlere beraber bakalım...

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        SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLİK

        Tahta kaşıklarınızı temizlemek için de çoğunlukla doğal ürünler kullanmanız yeterli olacaktır. Sirke ve karbonatla temizleyemeyeceğiniz şey yok gibi geliyor değil mi? Haksız da sayılmazsınız! Neyse, gelelim yöntemin detaylarına.

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        Derin bir tencerenin içine temizlemek istediğiniz tahta kaşıklarını koyun. Bir paket karbonatı tencereye alın. (Kaşıklarınız çok fazlaysa iki paket de kullanabilirsiniz.) Karbonatın üzerine 3 yemek kaşığı sirke dökün. Tencereyi dolduracak kadar kaynar suyu da ekleyip 15 dakika kadar kaynatın. Sonrasında kaşıkları durulayıp kurulayın.

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        ZEYTİNYAĞI VE FIRINLA TEMİZLİK

        Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Bir pamuk ya da sünger yardımıyla temizlemek istediğiniz tahta kaşıklarını zeytinyağı ile silin. Zeytinyağlı tahta kaşıklarınızı ısıttığınız fırında 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında durulayıp kurulayın.

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        RENDELENMİŞ YA DA TOZ SABUN

        Derin bir tencerenin içine temizlemeyi istediğiniz tahta kaşıkları alın ve üzerine rendelenmiş ya da toz sabunu koyun. Kaynar suyu da boşaltıp karışımı ortalama 30 dakika bekletin. Sonrasında kaşıkları soğuk suyla iyice durulayıp kurulayın.

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        OKSİJENLİ SU İLE TEMİZLİK

        Yine işe derin bir tencere alarak başlayacaksınız. Derin tencerenin içine aldığınız tahta kaşıklarınızın üzerine oksijenli su dökün. Ardından tencereyi ağzına kadar suyla doldurun ve 25 dakika kadar öyle bekleyin. Sonrasında yine iyice durulama ve kurulama işlemi...

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        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE BAL MUMU KULLANARAK TEMİZLİK

        Birkaç kaşık hindistan cevizi yağı ile bir parça balmumunu bir tavaya ya da tencereye koyup eritin. Eriyen karışımın üzerine birkaç damla limon suyu da ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra bu karışımı bir pamuk ya da sünger ile kaşıklarınıza sürün. Yağladığınız kaşıkları 15 dakika bu şekilde bekletin. Süre dolduktan sonra temiz suyla iyice durulayın ve kurulayın.

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        Tüm bu yöntemlerden sonra kaşıklarınızı yeniden kullanmak için tamamen kurumalarını beklemeniz gerektiğini unutmayın. Sağlığınız ve kaşıklarınızı uzun süreli kullanabilmeniz için bu temizlik yöntemlerinden herhangi birini ayda bir kez yapmaya özen göstermelisiniz.

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