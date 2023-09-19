Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Sağlıklı yaşamın sırrı: Gıdaların gizemli sindirilme süreleri!

        Sağlıklı yaşamın sırrı: Gıdaların gizemli sindirilme süreleri!

        Sindirim ile kilo kaybı birbiriyle bağlantılıdır. Uzmanların defalarca söylediği gibi "Ne yersek, oyuz." Bir yiyeceğin sindirim süresi ile bireyin metabolizma hızı, yaşı ve cinsiyeti doğru orantılıdır. Dengeli beslenmeyi kolaylaştıracak, sağlıklı yaşamın sırrı sindirim ipuçlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        HIZLI SİNDİRİLEN BESİNLER

        Hızlı sindirilen gıdaları tükettiğinizde yemeniz gerekenden daha fazla öğün alabilirsiniz ve çabuk acıkırsınız. Bu tür yiyeceklerde hızlı enerji artışı yaşanır ve glikoz seviyesinde sıçrama görülür. Enerji artışı kulağa her ne kadar hoş geliyor olsa da aslında vücuda giren glikoz daha sonra yağ olarak geri döner. Bu tür gıdalar genellikle fast food veya abur cubur türevleridir.

        2

        YAVAŞ SİNDİRİLEN BESİNLER

        Yavaş sindirilen besinler kan şekerini kademeli olarak yükselttiği için dengeli enerji tüketimine neden olur. Ancak sürekli olarak yavaş sindirilen besinler tüketirseniz bu sefer sindirim sisteminizin her zaman maksimum seviyede çalışmasını sağlarsınız ve bu durum vücudunuzu yorabilir.

        Uzmanlar genelikle hızlı sindirilen ve yavaş sindirilen yiyecekleri öğünler arasında karıştırılarak tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

        3

        SU

        Su hemen bağırsaklara giderek emilir ve daha sonra kana karışır. Günde en az 2 litre su içilmesi tavsiye ediliyor.

        4

        MEYVE VEYA SEBZE SUYU

        Meyve ve sebze suları 15-20 dakika içerisinde kalın bağırsaklar tarafından sindirilir.

        5

        ÇİĞ SEBZELER

        Çiğ sebzelerin bağırsaklar tarafından sindirilmesi yalnızca 30 veya 40 dakika sürer.

        6

        PİŞMİŞ SEBZELER

        Pişmiş sebzelerin bağırsaklar tarafından sindirilmesi ortalama 40 dakika sürer.

        7

        BALIK

        Balık ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 45 ila 60 dakika sürer.

        8

        YAĞLI SALATA

        Yağlı bir salatanın sindirilmesi ise 1 saat sürer.

        9

        NİŞASTALI SEBZELER

        Patates gibi nişastalı sebzelerin sindirilmesi 1 buçuk ila 2 saat sürer.

        10

        TAHILLAR

        Pirinç, karabuğday gibi tahıl ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 2 saat sürer.

        11

        SÜT ÜRÜNLER

        Süt ve süt ürünlerinin bağırsak tarafından sindirilmesi 2 saat sürer.

        12

        FINDIK, BADEM, FISTIK

        Fındık, badem ve fıstık gibi kuruyemişlerin bağırsak tarafından emilmesi 3 saat sürer.

        13

        TAVUK

        Tavuğun bağırsaklar tarafından sindirilmesi 1 buçuk ila 2 saat sürer.

        14

        SIĞIR ETİ

        Sığır etinin sindirilmesi 3 saat sürer.

        15

        KUZU

        Kuzu etinin sindirilmesi ise 4 saat sürer.

        16

        DOMUZ ETİ

        Domuz etinin bağırsaklar tarafından sindirilmesi 5 saat sürer.

        17

        SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN İPUCULARI

        Bol sıvı tüketmek: Düzenli olarak günde en az 2 litre su içmek kabızlık problemlerini önler.

        Yiyecekleri uzun süre çiğnemek: Yiyecekleri uzun süre çiğnemek sindirimi kolaylaştırır.

        18

        DÜZENLİ EGZERSİZ

        Egzersiz yapmak günlük yaşamınızın bir rutini haline gelirse yiyecekleri sindirmenizde büyük katkı sağlar.

        19

        GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEYİN

        Geç saatlerde tüketilen yemekler reflü riskini artırıyor ve kilo alımına neden oluyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!