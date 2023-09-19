Sağlıklı yaşamın sırrı: Gıdaların gizemli sindirilme süreleri!

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HIZLI SİNDİRİLEN BESİNLER

Hızlı sindirilen gıdaları tükettiğinizde yemeniz gerekenden daha fazla öğün alabilirsiniz ve çabuk acıkırsınız. Bu tür yiyeceklerde hızlı enerji artışı yaşanır ve glikoz seviyesinde sıçrama görülür. Enerji artışı kulağa her ne kadar hoş geliyor olsa da aslında vücuda giren glikoz daha sonra yağ olarak geri döner. Bu tür gıdalar genellikle fast food veya abur cubur türevleridir.