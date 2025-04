Kabızlık, modern yaşamın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Özellikle stres, yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı bu durumu tetikliyor.

Kabızlık, düzenli bağırsak hareketlerinin azalması ve dışkılama zorluğu ile karakterize edilen yaygın bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Normal şartlarda kişinin bağırsak hareketleri günlük veya en geç iki günde bir olmalıdır.

- Dışkılama sıklığında azalma,- Zorlanarak dışkılama veya ağrılı dışkılama,- Dışkının sert ve kuru olması,- Bağırsakların tam boşalmamış hissi,- Karın bölgesinde şişlik veya gaz,- Karın ağrısı veya kramp,- Mide bulantısı veya iştah kaybı,- Bağırsak hareketlerinde düzensizlik.

Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve bazen psikolojik kabızlık belirtileri de tabloya eklenebilir.

- Dışkılama sıklığının haftada üçten aza inmesi,- Sürekli ve şiddetli karın ağrısı veya kramp,- Dışkının yapılması için yoğun şekilde ıkınma gerekliliği,- Dışkıda kan veya mukus,- Mide bulantısı ve kusma,- Aşırı derecede gaz ve şişkinlik,- Dışkılama sonrası bağırsakların hiç boşalmamış gibi hissettirmesi,- Yorgunluk ve halsizlik,- İştahsızlık ve kilo kaybı,- Makatta çatlaklar veya hemoroid oluşumu.

5. İLAÇ KULLANIMI

Antidepresan, antihistamik ve tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar bağırsaktaki merkezi sinir sistemini ve kas fonksiyonunu ya da dışkınızdaki su emilimini etkileyebilir. Bu da kabızlığa yol açar.

6. YETERİNCE SU İÇİLMEMESİ

Vücutta yeterince su olmaması da kalın bağırsağın yemek atıklarında ki suyu emmesi ile sonuçlanır. Sonuç olarak dışkı rektumdan geçmesi zorlaşacak bir şekle bürünür.

KABIZLIĞI ÖNLEMEYE YARAYAN BESİNLER

1. KURU MEYVELER

Sabah kahvaltısından önce aç karna kuru kayısı, incir, mürdüm eriği yemek ve üzerine ılık su içmek bağırsakları çalıştıracaktır. Bu besinler sabahları aç karnına tüketildiği zaman daha etkili olmaktadır. Ayrıca kuru meyveler çiğ olarak tüketilebileceği gibi komposto olarak da tercih edilebilir. Kuru erik, kabızlık için doğal bir ilaç olarak yaygın olarak tüketilmektedir.

2. BEYAZ ET

Et tüketileceği zaman kırmızı et yerine beyaz et veya balık eti tercih etmek bağırsakları rahatlatacaktır (yüksek miktarda kırmızı et bağırsakları zorlayıcı bir etkiye yol açar).

3. LİFLİ GIDALAR

Baklagiller, pancar, pırasa, enginar, ıspanak, lahana, kızılcık, kereviz, keten tohumu gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketimi bağırsakların harekete geçmesine, Yine lifli gıda gruplarından fasülye, bezelye ve mercimek kabızlığa iyi gelmektedir.