Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce açıkladığı Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular başladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak.

AA'nın haberine göre; sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihlerinde İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezine şahsen veya "www.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

İHRAÇ EDİLENLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEK

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Kura usulüne tabi taleplerden, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulüyle belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler, il sağlık müdürlüklerine gönderilecek. İl sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecek.

İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.

Adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek.

Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm ile KPSS'de başarılı olmak yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek.

Atamaya hak kazanan adaylardan doğum, hastalık, askerlik gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki ilgili şartları taşıması gerekecek.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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