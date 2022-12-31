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Haberler Magazin Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer gerçek adı ne?
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Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yılbaşı Özel Güldür Güldür Show programına konuk olacak Sagopa Kajmer'in hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, şarkıları ve performansıyla Güldür Show izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İşte ünlü sanatçı Sagopa Kajmer'in biyografisi...

Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer gerçek adı ne?
HABERTURK.COM

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, yılbaşı özel Güldür Güldür Show programına konuk oluyor. Eğlenceli anlara sahne olacak Güldür Güldür Show yılbaşı konukları arasında yer alan Sagopa Kajmer'in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer gerçek adı nedir?" İşte Sagopa Kajmer hayatı ve müzik kariyeri...

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Daha sonra Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1999'da Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Daha sonra Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı daha sonra Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u çıkardı.

2004'te Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayımladı. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp Hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

BAŞARILAR

2005'te düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Vasiyet" adlı şarkı klibi En İyi Video Klip ödülünü kazandı. MTV Türkiye tarafından 6 Kasım 2008'de düzenlenen Avrupa Müzik Ödüleri'nde Türkiye'de yılın en iyisi olmaya aday gösterildi. Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen ilk kez düzenlenen TRT Müzik Ödülleri'nde halkın oylarıyla belirlenen "Yılın Albümü" kategorisine aday gösterildi. Albüm, yapılan oylamada ilk 5'e girdi.

DİSKOGRAFİ

Yeraltı Operasyonu (1999)
Gerilim 99 (Promo) (1999)
Toplama Kampı (2000)
Sözlerim Silahım (2001)
İhtiyar Heyeti (2002)
On Kurşun (2001)
One Second (2002)
Sagopa Kajmer (2002)
Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)
Romantizma (2005)
İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)
Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)
Bendeki Sen (2010)
Saydam Odalar (2011)
Kalp Hastası (2013)
Ahmak Islatan (2017)

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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