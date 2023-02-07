Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık - Magazin haberleri
ABONE OL

Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Şahan Gökbakar, duygularını "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" sözleriyle dile getirdi

Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. AFAD, saat 12.10 itibarıyla 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"SICAK EVLERİMİZDE UYUMAYA UTANDIK"

Şahan Gökbakar, "Ya insan kendi yatağında uyumaya utanır mı? Dün gece sıcak evlerimizde, yataklarımızda yatmaya, uyumaya utandık" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haluk Levent'in acı günü - Magazin haberleri
MAGAZİN Haluk Levent'in yeğeni vefat etti
Depremde yakınlarına kaybeden ünlüler| Tuğba Altıntop'u iki akrabasını Kahramanmaraş depreminde kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN Tuğba Altıntop'u yakan iki acı
Ahmet Kabaklı anılıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Ahmet Kabaklı anılıyor
Demet Akalın: Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim"
Mert Fırat: Benim de akrabalarım göçük altında - Magazin haberleri
MAGAZİN "Benim de akrabalarım göçük altında"
Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın annesi hayatını kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN "Tohma'nın annesini kaybettik"
Ailesi enkaz altındaydı: Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!
MAGAZİN Mustafa Rahman Tohma acı haberi verdi!
Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi? - Magazin haberleri
MAGAZİN "İnsan hiç kepçe olmak ister mi?"
Orhan Aydın: Kızım halen enkaz altında, ses veriyor - Güncel Magazin haberleri
MAGAZİN "Kızım hâlen enkaz altında, ses veriyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.