Şahan Gökbakar: Sıcak evlerimizde uyumaya utandık

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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. AFAD, saat 12.10 itibarıyla 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 168 kişinin yaralandığını açıkladı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.