Şahane Hayatım konusu nedir, gerçek hikaye mi? Fox TV dizisi Şahane Hayatım nerede çekiliyor?

ŞAHANE HAYATIM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız… Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor. Genç Şebnem bu gidişata karşı durmayı bırakıp, rüzgarı arkasına almaya karar veriyor. Çünkü bazen bir kızın bir şeyler yapması lazım.

5 Şurada Paylaş!









Gümüşçülerin gelini, cemiyetin kraliçesi Şebnem… Güzelliğiyle ve tarzıyla göz kamaştırıyor. İki çocuğu ve gözde kocasıyla şahane hayatının tadını çıkarıyor. Ve istediği evi aldırmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyor. Ancak bu tatlı gidişat, beklenmedik bir misafirle tehlikeli bir fırtınaya tutuluyor. Şebnem’in kimsenin bilmediği karanlık geçmişinden çıkıp gelen Niyazi, hayallere sığmayacak fedakarlıklarla kurduğu bu hayatı onun başına yıkmaya yemin etmiş.



Şebnem, Niyazi tehlikesini başından atmak için ne gerekiyorsa yapacak. Fakat işler hiç de onun istediği gibi gitmeyecek ve sonunda kendini çetin bir ayakta kalma savaşı içinde bulacak.



Canavarlara karşı tek başına savaşırken, gerçek benliğini keşfedecek olan Şebnem, kendi hikayesini cesurca baştan yazacak.