SAHA’nın yeni direktörü Serra Yentürk

Türkiye güncel sanatını dünyada tanıtma misyonuyla 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren SAHA’nın üçüncü direktörü Serra Yentürk oldu. Çelenk Bafra’nın Şubat ayında görevinden ayrılmasının ardından İnterim Direktör olarak görev alan Yentürk, Yönetim Kurulu’nun kararıyla SAHA'nın üçüncü döneminin direktörü olarak atandı.

SAHA Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı “Serra’nın sanat camiası ve meslektaşlarıyla el ele vererek bugünümüzü ve geleceğimizi her gün yeniden sorguladığımız bu dönemde bizleri güncel sanatı yeniden düşünmeye iteceğine, yeni sorulara kapı açacak projeleri teşvik edeceğine, ekibimizi ve üyelerimizi harekete geçirerek SAHA’yı daha da ileriye taşıyacağına inancım tam” dedi.