'Sahil Güvenlik' yıldızı Nicole Eggert meme kanseriyle mücadele ediyor

Bir dönemin ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'in oyuncularından Nicole Eggert, şimdilerde meme kanseriyle mücadele ediyor.

53 yaşındaki Eggert, katıldığı bir podcast yayınında, menopozun sancılarını çektiği esnada, kanserle mücadele etmek için ameliyat olmak ve kemoterapi görmek zorunda kalmaktan bıktığını açıkladı.

Nicole Eggert, geçen hafta ikinci bir mastektomi (memenin alınması) ve ardından plastik cerrahi işlemi geçirdiğini açıklamıştı. Ameliyat sonrası zayıf ve güçsüz görünen oyuncu, çeşitli kontroller ve tedavi seansları nedeniyle artık sürekli doktora gittiğini anlattı.

"Bundan o kadar bıktım ki" diye söze başlayan Nicole Eggert; "Her ayın iki haftası iyi geçiyor ve diğer iki haftayı tedavi merkezinde geçiriyorum. Yani gerçekten çok yorucu" ifadesini kullandı. Kanser tedavisi esnasında menopozla da mücadele ettiğini söyleyen Eggert, kendini iyi hissetse bile hiçbir zaman tam anlamıyla iyi olmadığını belirtti.

Nicole Eggert, Haziran 2024'te birinci evre meme kanseri teşhisi konduğunu açıklamış, bir yıl sonra artık iyileşme sürecine girdiğini paylaşmıştı.

"Kemoterapi bir canavar. Bana en güçlülerini verdiler. Bir kere uyguladıktan sonra tekrar yapamıyorsunuz, bu yüzden bunun sadece şimdi etkili olmasını değil, bu noktaya nasıl geldiğimi düşünüyorum" diyen Nicole Eggert; "Bunu düşünmemem gerektiğini söylüyorlar ama üzgünüm, düşünmem gerekiyor. Beni buraya getiren şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Kişisel hayatımda ve günlük hayatımda beni buraya geri getirmeyecek hangi seçimleri yapabilirim, bulmalıyım" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki ay beni heyecanlandıran ameliyatlarım var. Bunlara gerçekten zaman ayırdım. Çünkü benim için doğru yolun ne olduğunu bilmiyordum" diyen Nicole Eggert; "Çok fazla fikir ve seçenek var, ben de bunları düşünmesi gereken kişiyim, bu yüzden herkesi dinleyip sindirmek için bir yıl harcadım. Bu büyük bir karar" ifadesini kullandı.

Nicole Eggert, 2000 yılında 'Sahil Güvenlik're rol aldı