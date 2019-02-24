Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bu sezonki mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, Göztepe karşısında hak ettikleri bir galibiyet alarak lig ve kupadaki 3 maçlık zorlu deplasman serisinin ilk ayağını istedikleri sonuçla tamamladıklarını belirtti.
Göztepe karşısında Trabzonspor'un tüm takım halinde mücadeleci futbolunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımızın ortaya koyduğu oyun gelecek açısından da umut vermeye devam etti. Tüm Türkiye, bu çocukları alkışlıyor. Göztepe taraftarına oyuncularımızı alkışladıkları, gösterdikleri centilmen davranış için teşekkür ediyoruz." dedi.
Şahin, yaşadıkları her şeye rağmen Süper Lig'i bitirebilecekleri en üst seviyede bitirmek istediklerini kaydederek, "Bu takım, özverisi, fedakarlığıyla oynadığı futbol ile ligde üst sıraları hak ediyor. Taraftarımız da deplasmanda, iç sahada takımını yalnız bırakmıyor. Ben bu takımın onların yüzünü güldürmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu genç çocuklardan oluşan takım, ileride büyük işler yapacaktır. Yeter ki herkes bu çocuklara sahip çıksın, sabırlı olup destek versin." diye konuştu.
Göztepe maçının geride kaldığını, artık önlerinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynayacakları maça odaklandıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:
"Sahamızda ilk maçta avantaj elde edemesek de Trabzonspor, içeride dışarıda her maçta kazanacak güçte bir takımdır. Bunu söylerken rakiplerimizi küçümsemiyoruz. Biz her takımı ciddiye alıyoruz. Rakibimiz 1. Lig takımı da olsa buraya nasıl maçlar kazanarak geldiklerini biliyoruz. Özellikle kupada her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Biz bu maçın bilincindeyiz, bize nasıl kapılar açacağını da biliyoruz."
Şahin, Trabzonspor'un hedeflerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak, "Bu oyuncular, Trabzonspor'un başarısı için her şeyini, canını ortaya koyuyor. Bu mücadelelerin karşılığını bu sene bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. Ümraniyespor maçını da bu yolda geçmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un uzun yıllardır kupa ve Avrupa kupalarına katılma hasreti çektiğine değinen Şahin, "Trabzonspor'un tarihinde çok sayıda kupa var. Türkiye Kupası da mazimizde çok kazandık. Ancak son yıllarda bir kupa hasretimiz var. Bu hasreti sonlandırmak, 9. kez Türkiye Kupası'nı müzemize getirmek istiyoruz. Bu hedefimize Ümraniyespor'u yenerek bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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